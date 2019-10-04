Dere kenarında cesedi bulunan genç toprağa verildi

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında ölü bulunan Ergün Tırman'ın (34) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay dün akşam, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, görevlilerin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polisin incelemesi sonucunda cesedin kimliğinin Ergün Tırman'a ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumu´nun incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Cenaze bugün, İnegöl´ün kırsal Hamzabey Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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