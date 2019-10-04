Mustafakemalpaşa’da alevlere teslim olan ev küle döndü

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Mustafakemalpaşa’da sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.

İlçeye 48 km uzaklıkta bulunan kırsal Çiviliçam mahallesinde Adil Aydın'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Mahalleli yangını söndürmek için seferber olurken, itfaiye ekipleri ile ormana ait arazözlerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Aydın ailesine ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BURSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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