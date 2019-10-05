Bursaspor deplasmanlarda kayıp Yeşil-beyazlılar, 4 deplasman maçından sadece 1'ini kazandı

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Bursaspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybederken, sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşilbeyazlılar, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor. 'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açan, ardından iddialı takım kuran timsah, deplasmanlarda galip gelemiyor. İlk deplasman maçında Fatih Karagümrük'e 31 kaybeden yeşilbeyazlılar, ardından Eskişehir deplasmanından 20 galibiyetle döndü. Ardından timsah deplasmanlarda Adana Demirspor'a 41, Altay'a ise 21 mağlup oldu. Bu maçlarda 4 gol atan Bursaspor, kalesinde 9 gol gördü.



Evinde kral

Öte yandan yeşilbeyazlılar, evindeki maçlara ise puan kaybetmiyor. Bursa'da oynadığı maçlarda taraftarının da desteğini arkasına alan timsah, sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı. Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 21, Osmanlıspor'u 21 ve BB Erzurumspor'u 10 mağlup etti.

BURSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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