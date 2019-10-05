'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi

DHA

TURŞUSU ile ünlü Bursa'nın Orhangazi İlçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yoğun çalışma başladı. Turşu sezonunun açılmasıyla birlikte hareketliliğin başladığı 1100 nüfuslu mahallenin nüfusu çalışmak için gelenlerle birlikte 5 katına çıkıyor.
`Turşunun merkezi´ olarak nitelendirilen Bursa´nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi´nde yeni üretim sezonu açıldı. Farklı tadıyla birlikte geçmişten günümüze dek ihracatını genişleten Gedelek turşusu, yurt dışından da pek çok ülke tarafından talep görmekle birlikte, bölgedeki istihdam potansiyelini de hareketlendiriyor. Turşu üretimine dair yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi bulunan mahallede, evlerin hemen altında kurulan imalathanelerle de geçim turşudan sağlanıyor. Özellikle kış sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden biri haline gelen ve adına festivaller de düzenlenen turşu için kırsal Gedelek Mahallesi'nde kış aylarında, burada çalışmak için gelenlerle birlikte nüfus 5 katına kadar çıkabiliyor.
TURŞUNUN SIRRI DOĞAL KAYNAK SUYUNDA
Kırsal Gedelek Mahallesi´nde vatandaşların en büyük geçim kaynağının turşu yapımı olduğunu belirten üretici Berat Mustafa Soylu, küçük ve orta ölçekte 120 hanede turşu üretiminin gerçekleştiğini kaydetti. Turşu üretiminin nesilden nesile aktarıldığına işaret eden Soylu, "Her evin altında, merdiven altı diye tabir ettiğimiz imalathaneler var. Çok eskiden beridir `turşu köyü´ olduğu için zaman içerisinde formüller geliştirilmiş. Kimi kaynatıyor, kimi soğuk yapıyor, kimi güneş görmesini istiyor, ancak turşunun en önemli özelliği köydeki doğal kaynak suyu. Pınarbaşı mevkisinden direkt olarak gelen kaynak suyu ile yapılıyor. Bu su Türkiye´nin başka yerlerinde olmayan özelliklere de sahip; suyun tutuculuğu, kireci, kalsiyumu sayesinde diğer turşulara göre daha lezzetli oluyor" dedi.
İŞLER AÇILDI
Kırsal Gedelek Mahallesi´nin kış aylarında başlayan turşu üretimiyle birlikte artan nüfusuna da değinen üretici Soylu, "Baktığımızda turşunun genellikle kış sofralarında yer aldığını görüyoruz. Bunun bir nedeni turşunun acı ve tuzlu olması, diğer bir sebebi de sebzelerin kışın pahalılaşması. Sebzenin pahalılaşmasından dolayı insanlar turşuya yöneliyor, daha ucuz olmasının da etkisi büyük. 15 Eylül´den itibaren işlerimiz açıldı, önümüzdeki yılın mart ayına dek bu sürecek. Yazın gelmesi ve sebzelerin yeniden toplanmasıyla satışlar da düşecektir. Köyün nüfusu temmuz ortası gibi artıyor, mal basım dönemi olduğundan, sebze çıkmaya başlıyor. Bu artış mart ve nisan aylarına dek sürüyor, 6-7 aylık güzel bir iş olanağı oluşuyor" diye konuştu.
NÜFUS 5 KATINA KADAR ÇIKIYOR
Gedelek turşusunu oldukça fazla önemsediklerini kaydeden Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ise, üretimin gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Gedelek turşusunun dünya sofralarında da yer aldığını ve kış aylarında sıklıkla tercih edildiğini belirten Başkan Cevizlidere, "İhracat açısından 1974´lü yıllara dek gidebiliriz, sayı o günden bugüne gelindiğinde çok arttı. 100 bin tonluk bir kapasiteden bahsediyoruz, ayrıca ihracatta Türkiye içinde 400-500 milyon lira civarında getirisi de var. Kış aylarında da köyün nüfusu artıyor, 5 katına çıkıyor. Bu da ayrı bir güzellik katıyor zira tarım arazilerinde kışın zeytin haricinde pek potansiyel yok" ifadelerini kullandı. Başkan Cevizlidere ayrıca, Gedelek turşusu için tesisleşmesi gerektiğini ve Pınarbaşı deresi'nden gelen suyun da bu tesislere aktarılması gerektiğini savundu.

BURSA

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaptığı hareket az daha canından ediyordu
YEREL HABERLER Yaptığı hareket az daha canından ediyordu
Akıllı çıkan ağabey katiline 'iyi hal' ile 17, 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Akıllı çıkan ağabey katiline 'iyi hal' ile 17, 5 yıl ...
Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu gözyaşlarına boğuldu Balta ve satırla kuyumcuya girdiler 75 bin TL değerinde altın alıp kaçtılar Dükkanına hırsız giren kuyumcu o anları gözyaşları içinde anlattı
YEREL HABERLER Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu ...
Bursaspor deplasmanlarda kayıp Yeşil-beyazlılar, 4 deplasman maçından sadece 1'ini kazandı
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanlarda kayıp Yeşil-beyazlılar, 4 ...
Ağabeyini öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Ağabeyini öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
Kontrolden çıkan motosikletin sürücü 30 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosikletin sürücü 30 metre ...
Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin ...
Kazalar trafiği kilitledi 3 farklı noktada meydana gelen trafik kazası sebebiyle Bursa istikametinde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Kazalar trafiği kilitledi 3 farklı noktada meydana ...
‘Bursa Foto Fest’e renkli kortej
YEREL HABERLER ‘Bursa Foto Fest’e renkli kortej
Kaza yaptı, "İzi kalır mı" diye sordu
YEREL HABERLER Kaza yaptı, "İzi kalır mı" diye sordu
Dehşet veren kaza saniye saniye kamerada Bayan sürücü direğe çarparak ancak durabildi; 3 yaralı
YEREL HABERLER Dehşet veren kaza saniye saniye kamerada Bayan sürücü ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor
Mustafakemalpaşa’da alevlere teslim olan ev küle döndü
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da alevlere teslim olan ev küle ...
Can dostlar Osmangazi’de emin ellerde Dündar, Hayvanları Koruma Gününde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Can dostlar Osmangazi’de emin ellerde Dündar, ...
Dere kenarında cesedi bulunan genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Dere kenarında cesedi bulunan genç toprağa verildi
Rusya başkonsolosu Fotofest için geldi
YEREL HABERLER Rusya başkonsolosu Fotofest için geldi
Yaralı oğlunu gören anne, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Yaralı oğlunu gören anne, gözyaşlarına boğuldu
Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Cuma Hutbesi'ni Ulu Cami'de okudu
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Cuma ...
Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi’nde renkli kutlama
Çocuklar Hayvanları Koruma Gününü kutladı
YEREL HABERLER Çocuklar Hayvanları Koruma Gününü kutladı
Annelere emzirme dersi
YEREL HABERLER Annelere emzirme dersi
Üniversiteliler ekolojik tarımı yerinde inceledi
YEREL HABERLER Üniversiteliler ekolojik tarımı yerinde inceledi
Balçova Belediyesi Nilüfer’i mercek altına aldı
YEREL HABERLER Balçova Belediyesi Nilüfer’i mercek altına aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X