Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

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İznik ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 60 gram metamfetamin, 30 bin lira ve tabanca çıktı.

Orhangazi yolu üzerinde şüphelendiği bir aracı durduran polis ekipleri, N.T.'nun (40) kullandığı araçta, 60 gram metamfetamin, 30 bin lira, ruhsatsız tabanca çıktı.

Gözaltına alınan N.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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