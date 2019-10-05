Kamyonet takla attı: 2 yaralı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı ters döndü, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre inegölden bursa istikametine giden T.K. idaresindeki kamyonet ümit alan mevkisine geldi sırada sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. savrulan araç yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı ters döndü. Kazada sürücü ve yanında bulunan O.D yaralandı yaralılar kaza yerine gelen saglik ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturması sürdürülüyor.

BURSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.