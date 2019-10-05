Su altında konser

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da özel bir okulun 3. sınıf öğrencileri, müzik dersi kapsamında aldıkları ukulele çalgı eğitimini su altında gerçekleştirerek, sıra dışı bir tecrübe yaşadılar.

‘Sanat Her Yerde’ etkinlikleri kapsamında birbirinden farklı alanlarda çalışmalarını gerçekleştiren öğrenciler, bu kez müzik derslerini havuza taşıdılar. 3. sınıf öğrencileri, Müzik öğretmeni Tuba Palancı eşliğinde ukulele çalgı eğitimlerini bu hafta havuzda yaptılar. Suya dayanıklı olan makala waterman ukulelerini su altında çalarak, çıkan sesleri duymaya çalışan öğrenciler, bir müzik aletini sıra dışı bir ortamda test etme fırsatı buldular. Su altında harika bir tecrübe edinen öğrenciler, sanatı farklı bir alana taşıyabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

BURSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.