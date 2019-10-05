Bursa Foto Fest heyecanı Merinos’ta başladı

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), kapılarını 9. kez ziyaretçilere açtı.

Merinos AKKM’de yapılan açılış töreninde, festival kapsamında ‘#Doğayadönüş2019’ etiketi ile düzenlenen Uluslararası Instagram Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sahipleri de ödüllerine kavuştu.

Fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği Bursa Foto Fest’in açılış ve ödül töreni, Merinos AKKM Fuaye Alanı’nda yapıldı. Uluslararası Instagram Yarışması’nda eserleri dereceye giren sanatçılar,ödül sevincini yaşadı. BursaFotoFest 2019 Instagram Fotoğraf Yarışması’nda Hatay’dan Mehmet Aslan birinci, Bursa’dan Aygül Öztürk ikinci, Bangladeş’ten MohammadSaifulIslam üçüncü oldu. Yarışmada, Serkan Daldal (Antalya), Murat Bakmaz (İstanbul), MithailAfrigeChowdhury (Bangladeş), Arif Miletli (Antalya), Mürsel Yağcıoğlu (İstanbul) ve Ahmet Kural (Kocaeli) mansiyon aldı. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, Bursa’nın fotoğraf sanatının en iyi icrâ edilebildiği, sanatçılara görsel anlamda yoğun malzeme veren bir şehir olduğunu dile getirdi. Artık geleneksel hâle gelen Bursa Foto Fest’in Türkiye’nin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Dünya’nın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği olan Bursa Foto Fest’i bu yıl ‘Hava, su, toprak... Doğaya dönüş’ temasıyla düzenliyoruz. Bu yıl festivalimize; Rusya’dan ABD’ye, Hindistan’dan Uruguay’a, İtalya’dan Meksika’ya kadar 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısı katılıyor. Yine ülkemizin dört bir yanından fotoğraf sanatçıları da festivalimize renk katacak. Bu yıl festivalimizin konuk ülkesi, bildiğiniz gibi Rusya. Festivalimizin teması olan ‘Hava, su, toprak Doğaya dönüş’ ile özdeşleşen ülkelerden biri olan Rusya’nın fotoğraf karelerine yansıyan yönünü etkinliğimiz ayrıcalığıyla izleyeceğiz. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise konuk ülke olarak Rusya’nın seçilmesinin tesâdüf olmadığını dile getirdi. 2019 yılının Türkiye ve Rusya arasında karma kültür ve turizm yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Buravov, Bursa Foto Fest’in de program kapsamında önemli yer tuttuğunu ifade etti. Fotoğrafçılığın enteresan bir uğraş olduğunu, insan hayatının etkileyici yönlerini diğer insanlar ve gelecek nesillerle paylaşmaya yaradığını belirten Buravov, emeği bulunanları kutladı.

Açılış programı ve ödül töreninde, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Foto Fest Küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş da birer selamlama konuşması yaptı. Törenin ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları platform ziyaretleri yaparak, festivalde sergilenen eserleri inceledi.

13 Ekim’e kadar sürecek

Her yıl Türkiye’den ve dünyadan 100’den fazla fotoğraf sanatçısını bir araya getiren Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla başladı. 13 Ekim’e kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan faaliyet de fotoğraf meraklılarıyla buluşacak. Bursa Foto Fest’in mekânı her yıl olduğu gibi bu yıl da Merinos AKKM Fuaye Alanı oldu.

BURSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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