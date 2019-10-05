İznik´te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

BURSA´nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.
Balıkçı Ali Eken, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığını alıp, İznik Balık Pazarı´ndaki tezgahında satışa sundu. Vatandaşlar köpek balığına büyük ilgi gösterirken Eken, "Köpek balığını hem satmak hem de sergilemek için aldık. Beklediğimizden fazla ilgi var. Yaklaşık 2 metre boyunda, 60 kilo ağırlığında. Biraz daha sergiledikten sonra talepte bulunanlara satacağız" diye konuştu.
BURSA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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