İznik´te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İznik´te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

DHA

BURSA´nın İznik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 60 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

BURSA´nın İznik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 60 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 
İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmi T.´nin (40) uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Necmi T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Necmi T.'nin aracında yapılan aramada, 60 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 35 bin lira ele geçirildi.
Necmi T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BURSA

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - Yeniden
İznik´te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü
YEREL HABERLER İznik´te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi ...
Osmangazili ikizler gözünü Avrupa’ya dikti
YEREL HABERLER Osmangazili ikizler gözünü Avrupa’ya dikti
TOFAŞ - Sigortam.net İTÜ Basketbol: 123-80
YEREL HABERLER TOFAŞ - Sigortam.net İTÜ Basketbol: 123-80
Kanser hastaları için köpek balığı getirtti
YEREL HABERLER Kanser hastaları için köpek balığı getirtti
Bulgaristan ile tarihi zirve Bursa’da yapıldı
YEREL HABERLER Bulgaristan ile tarihi zirve Bursa’da yapıldı
Bursa Foto Fest heyecanı Merinos’ta başladı
YEREL HABERLER Bursa Foto Fest heyecanı Merinos’ta başladı
Bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bin fidan toprakla buluştu
Su altında konser
YEREL HABERLER Su altında konser
Kamyonet takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı: 2 yaralı
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı
Kamyonet takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı: 3 yaralı
(Özel) Gelini kaynanayla aynı evde oturmaya zorlamak tazminat sebebi
YEREL HABERLER (Özel) Gelini kaynanayla aynı evde oturmaya zorlamak ...
İki farklı Bursaspor
YEREL HABERLER İki farklı Bursaspor
'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi
YEREL HABERLER 'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi
Yaptığı hareket az daha canından ediyordu
YEREL HABERLER Yaptığı hareket az daha canından ediyordu
Akıllı çıkan ağabey katiline 'iyi hal' ile 17, 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Akıllı çıkan ağabey katiline 'iyi hal' ile 17, 5 yıl ...
Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu gözyaşlarına boğuldu Balta ve satırla kuyumcuya girdiler 75 bin TL değerinde altın alıp kaçtılar Dükkanına hırsız giren kuyumcu o anları gözyaşları içinde anlattı
YEREL HABERLER Hırsızlar altınları çuvala koyup çaldılar, kuyumcu ...
Bursaspor deplasmanlarda kayıp Yeşil-beyazlılar, 4 deplasman maçından sadece 1'ini kazandı
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanlarda kayıp Yeşil-beyazlılar, 4 ...
Ağabeyini öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Ağabeyini öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
Kontrolden çıkan motosikletin sürücü 30 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosikletin sürücü 30 metre ...
Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı o anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da, elektrikli bisiklet ile otomobilin ...
Kazalar trafiği kilitledi 3 farklı noktada meydana gelen trafik kazası sebebiyle Bursa istikametinde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Kazalar trafiği kilitledi 3 farklı noktada meydana ...
‘Bursa Foto Fest’e renkli kortej
YEREL HABERLER ‘Bursa Foto Fest’e renkli kortej

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X