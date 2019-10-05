Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı, Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Genel Merkez binasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda ülke ve dünyadaki son gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonunda Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan bu yana Bursa İl Başkanlığı, Bursa Milletvekilliği adaylığı, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, genel muhasip yardımcılığı ve MKYK üyeliklerinde bulunan Ekrem Alfatlı Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

BURSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.