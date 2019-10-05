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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir’in ‘Efeler’i sezonu açtı

İHA

Büyükşehir’in ‘Efeler’i sezonu açtı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sezon ‘Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı’nın antrenmanını izledi. Başkan Aktaş, Büyükşehirli sporcuların yeni sezonu başarılarla dolu geçireceğine inandığını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, yeni sezonu açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fethiye Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanı ilgiyle izleyerek, Büyükşehir’in Efeleri’ne yeni sezon için başarılar diledi.
“Gençlerimiz geleceğimizdir” diyen Başkan Aktaş, “Gençlerimizin daha sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesi en önemli hedeflerimizdendir. Gençlerin sağlıklı bir geleceğe ulaşmaları noktasında spor olmazsa olmazımızdır. Spor, bir şehrin tanıtımı için de çok önemlidir” dedi.
Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı’na moral vererek, “Takımımız yeni sezona başladı. Bundan sonraki süreçte maçlarımıza devam edeceğiz. İlk maçta, 27 Ekim’de Artvin Arhavi Voleybol takımını ağırlayacağız, ikinci maçımızda da İnegöl Belediyespor’un misafiri olacağız. Bu sezon ‘Efeler Ligi’nde yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank, Ziraat Bankası gibi voleybolda marka olmuş önemli takımlarla da hem burada hem de deplasmanda maçlar yapacağız” diye konuştu.
“İddialı ve kararlıyız”
Bursa’da her zaman sporun yanında olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa’da voleybolun daha da sevilmesini ve maçların dolu dolu geçmesini hedefliyoruz. Bursa’ya voleybol heyecanını yaşatmak, kupalar kazanmak ve başarılar elde etmek istiyoruz. İddialı ve kararlıyız” diyerek, takıma yeni sporcuların da katıldığını hatırlattı. Güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Yeni sezon, hayırlı, uğurlu ve başarılarla dolu olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız kapsamında spor odaklı yatırımlar ve organizasyonlarla gençlerimizi sporla daha fazla buluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi. Aktaş, bütün vatandaşları da sporla buluşmaya davet etti.

BURSA

05 Ekim 2019 Cumartesi

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