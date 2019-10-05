Bisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildi

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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitiren Paşa İrili (13) toprağa verildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen vu bunu ailesine söylemeyen Paşa İrili, rahatsızlanınca Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İç kanaması olduğu anlaşılan çocuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Paşa İrili, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İrili´nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Yeni Dere Mahalle Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı´nda defnedildi.



BURSA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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