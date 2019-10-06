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Başkan Sertaslan: "Kurşunlu huzur odağı olacak"

İHA

Bursa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Kurşunlu huzur odağı olacak" dedi.
Bursa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'in sahil bölgesindeki Kurşunlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'a Başkan Yardımcısı Bayram Demir, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları da eşlik etti.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan konuşmasında Kurşunlu halkına yerel seçimlerde verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bu desteğe layık olmak için belediye çalışmalarına son hız devam ettiklerini de belirtti. Kurşunlu'nun Gemlik'in göz bebeği olan bölgelerinden biri olduğunu da vurgulayan Sertaslan, Kurşunlu'nun huzur odağı olması için çalışmalara devam edeceklerinin de altını çizdi.
Kurşunlu'nun kendine has bir yapısı olduğunu da sözlerine ekleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bizler Gemlik'in 32 kilometrelik sahil şeridinden yeteri kadar faydalanmadığımızın farkındayız. Gemlik'in sanayi ve tarımın yanı sıra bir turizm kenti olması yolunda gerekli adımları hızla atmamız şart bizler Kurşunlu’yu denizi ve doğasıyla Bursa’nın yeni nefes alıp, huzur bulacağı bir bölge olarak düşünüyor ve çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz” dedi.

“Kurşunlu doğal gaza kavuşacak”
Kurşunlu’da çok sayıda vatandaşın evlerinde yazlık olarak ikamet ettiklerini ama doğal gazın gelmesiyle beraber mahallede ikametin artacağını da belirten Başkan Sertaslan, "Kurşunlu’nun birinci önceliği olan doğal gaz yakın bir gelecekte bağlanacak. Çoğu vatandaş Kurşunlu’daki evini daimi ikamet olarak kullanmak istese de karşısına ısınma problemi çıkıyor. Yakın gelecekte bağlanacak doğal gazla beraber huzur içinde evinde ikamet etmek isteyen vatandaşlarımızın yaz ve kış aylarında birinci tercihi Kurşunlu’daki evi olacak” diye konuştu.

“Gemlik turizm yönü çok güçlü”
Gemlik’te yıllardan beridir turizm yönünün çok ötelendiğini de ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “İlçemiz geçmişte Ankara, İstanbul gibi şehirlerin sayfiye yeriydi. Gemlik çoğu bölgeden daha önce bir turizm merkeziydi ama yıllar geçtikçe bu unutuldu. Biz Gemlik’in tekrar turistik yönünü ön plana çıkartmaya yönelik çalışmalarımızı arttırırken bir yandan da Gemlik’in imajına katkı koyacak çalışmalarımızı planlıyor ve gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

BURSA

06 Ekim 2019 Pazar

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