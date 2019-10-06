Gemlikli minikler hayvanlar ile buluştu

Bursa Gemlik Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü programı düzenledi.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Hayvanları Koruma Günü programı Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gemlik’teki çeşitli okullardan gelen yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı programda Gemlikli minikler hayvanlar, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve hayvanların bakımı hakkında bilgilendirildi.



Başkan Sertaslan: “Hediye olarak hayvan almayın”

Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur’un gerçekleştirdiği sunuma Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı. Programdan önce konuşan Başkan Sertaslan çocuklara hayvanları korumanın öneminden bahsederek karne ya da doğum günü hediyesi olarak hayvan alan ailelerin bir süre sonra bu hayvanları sokaklara, ormanlık alanlara bıraktığını, bu davranışın yanlış olduğunu, çocukların hayvanlar konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Sertaslan’dan sonra kürsüye çıkan Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur ise veterinerlik, kedi ve köpeklerin insanlara yardımları, afet ve acil durumlarda hayvanların sağladığı kolaylıklar, hayvanların beslenmesi, bakımı, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği gibi konularda bilgi verdi. Program sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Uğur daha sonra belediye görevlileri nezaretinde salona getirilen kedi ve köpek gibi hayvanlar ile öğrencileri bir araya getirdi. Oldukça evcil ve sakin hayvanlara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, kimi öğrenciler ilk kez bir hayvana dokunmanın heyecanını yaşadı. Programda ayrıca çocuklara oyun kartları ile oyuncaklar da hediye edildi.

Program sonunda katılımcılardan yaklaşık 100 kilo kuru mama ile 30 kilo yaş mama toplandığı belirtildi.

BURSA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:34

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