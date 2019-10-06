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BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, Bursa´da hayranlarının karşısına çıktı. Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türken, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarını `Aşktır´ adlı şarkısıyla selamlayan Gökhan Türkmen, ardından 'Sen İstanbulsun' ve 'Çatı Katı´nı okudu. Konserinin ikinci bölümünde gitarını eline alan ünlü sanatçı, solo performansıyla şarkılarını akustik versiyonlarıyla seslendirdi. İlerleyen dakikalarda hareketli şarkılarla coşkuyu arttıran, 2 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, performansıyla göz doldurdu.



BURSA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:47

YATSI 20:05

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