Tatlıcı cinayetinde ses kayıtları delil olarak dosyaya kondu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tatlıcı cinayetinde ses kayıtları delil olarak dosyaya kondu

İHA

Bursa'da ünlü tatlıcıyı öldüren dayısının yargılanmasına devam edildi. Fatih Karaman'ın annesi Necla Karaman, kardeşinin, oğlunu ölümle tehdit ettiğini ve elinde ses kaydının bulunduğunu söyledi. Gözü yaşlı annenin ses kaydını dinleyen mahkeme başkanı, delil olarak dosyaya konulmasına karar verdi.
2018 yılı Temmuz ayında Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53) tarafından başından vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaman hayatını kaybetti. Dayı ise, cinayetten tutuklandı.
Yılmaz S. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık, "Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" dedi.
Yeğeni Fatih Karaman'ı kesinlikle öldürme kastının bulunmadığını öne süren dayısı, "Fatih'in bana yaptıkları karşısında panik atak oldum. İki gün evden çıkamadım. Çünkü, Fatih çok iyi silah kullanıyordu. Arabasının camına yaklaştığımda silahına davrandı. Bacaklarına doğru ateş ederken, silahım havaya doğru kalkınca mermi başına isabet etti. İki el ateş ettim. Amacım yeğenimi öldürmek değildi. Eğer öldürmek olsaydı, ben de intihar edecektim. Olay yerinden kaçtım. Ben yeğenimi öldürmemek için 4 yıl mücadele ettim. İsteseydim, onu fabrikanın önünde öldürebilirdim" diye konuştu.
Fatih Karaman'ın annesi Necla Karaman ise, kardeşinin, oğlunu ölümle tehdit ettiğini ve elinde ses kaydının bulunduğunu söyledi. Gözü yaşlı annenin ses kaydını dinleyen mahkeme başkanı, delil olarak dosyaya konulmasına karar verdi. Necla Karaman, oğlunun dayılarına her hafta bin 700 lira haftalık verdiğini, hiçbir zaman dayılarına ait şirkete sahip olmak istemediğini, zarardan kara geçirdiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BURSA

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu Yevhen Seleznov
YEREL HABERLER Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu ...
Veresiye satış yapmayan market işletmecisi ve kardeşi darbedildi
YEREL HABERLER Veresiye satış yapmayan market işletmecisi ve kardeşi ...
Tatlıcı cinayeti sanığı: Aracına yaklaştığımda silahına davrandı
YEREL HABERLER Tatlıcı cinayeti sanığı: Aracına yaklaştığımda ...
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL HABERLER Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece ...
Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı
Gemlikli minikler hayvanlar ile buluştu
YEREL HABERLER Gemlikli minikler hayvanlar ile buluştu
Başkan Sertaslan: "Kurşunlu huzur odağı olacak"
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan: "Kurşunlu huzur odağı olacak"
Bebekle ortadan kayboldu, Almanya'da gündem oldu
YEREL HABERLER Bebekle ortadan kayboldu, Almanya'da gündem oldu
Teknoloji ve tasarım derslerinde yeni bir soluk
YEREL HABERLER Teknoloji ve tasarım derslerinde yeni bir soluk
(Özel) Bu kafede hayvan ürünleri kullanılmıyor Bursa’nın yüzde 100 ilk vegan kafesi açıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bu kafede hayvan ürünleri ...
Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Bursa'da veresiye vermeyen bir market sahibinin darp edildiği anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye ...
Kimsesiz yaşayan adamdan haber alamayan komşular kapıyı kırdı, cansız bedeni ile karşılaştı
YEREL HABERLER Kimsesiz yaşayan adamdan haber alamayan komşular ...
Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti!
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa ...
Elektrikli bisikletten düştü, 1 gün sonra hayatını kaybetti Elektrikli bisikletten düştüğünü gizleyen 13 yaşındaki çocuk iç kanama geçirerek öldü
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletten düştü, 1 gün sonra hayatını ...
Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti
Karacabey Belediyespor - Halide Edip Adıvar: 2-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Halide Edip Adıvar: 2-0
Bisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildi
YEREL HABERLER Bisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildi
Jandarmadan geçit yok
YEREL HABERLER Jandarmadan geçit yok
Büyükşehir’in ‘Efeler’i sezonu açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘Efeler’i sezonu açtı
Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu
Aç kalan ayılar kovanlara saldırdı
YEREL HABERLER Aç kalan ayılar kovanlara saldırdı
Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - Yeniden
İznik´te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
YEREL HABERLER İznik´te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X