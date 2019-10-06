Osmangazi’den 'sanat güneşi’ne vefa gecesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmangazi’den 'sanat güneşi’ne vefa gecesi

İHA

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'i vefatının 23'üncü yılında düzenlediği 'Zeki Müren'i Anma Gecesi' ile ile yad etti.

Osmangazi’den 'sanat güneşi’ne vefa gecesi

Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin sanat güneşi Zeki Müren’i vefatının 23’üncü yılında düzenlediği ‘Zeki Müren’i Anma Gecesi’ ile ile yad etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Zeki Müren’i Anma Gecesi’nde Türk Sanat Müziği’nin sevilen isimlerinden Yıldırım Bekçi ve Çiğdem Gürdal sahne aldı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konserin açılış şarkısını birlikte söyleyen sanatçılara, salonu dolduran Bursalılar da tek bir ağızdan eşlik etti. Konser süresince Zeki Müren’in dillerden düşmeyen eserlerini hem birlikte hem de solo olarak seslendiren Bekçi ve Gürdal, sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren konserde Zeki Müren, bize miras bıraktığı birbirinden şahane şarkıları ile en güzel şekilde anıldı.
Zeki Müren’i Anma Gecesi’nde sanat güneşinin TRT’ye verdiği röportajlardan kesitlerde de barkovizyonda gösterildi. Müren’in şahane sesinin yanı sıra Türkçe’yi en güzel şekilde kullanması da onun ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konseri dinlemeye gelen ünlü Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve Şefi Kutlu Payaslı da Zeki Müren ile olan güzel anılarını anlatarak geceye renk kattı.
Gecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçılar Yıldırım Bekçi ve Çiğdem Gürdal’a çiçek takdim eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her iki sanatçıya da muhteşem performansları için teşekkür etti. Yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanat güneşi Zeki Müren’i geleneksel hale getirdikleri anma gecesi ile yad ettiklerini ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de çok önem veriyoruz. Osmangazi’ye, Bursa’ya ve Türkiye’ye hitab eden kültürel faaliyetlere imza atıyoruz. Edebiyat alanındaki yarışmalarımızla gençlerimizin, öğrencilerimizin ve yazar olmak isteyen vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz. Onlara yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak fırsatlar sunuyoruz. Yarışmalarımıza katılarak elde ettikleri başarıları uluslararası platformlara taşıyan vatandaşlarımız oluyor. Bu da bizlerin ne kadar önemli çalışmaları hayata geçirdiğimizin bir göstergesi” dedi.
Müzik alanında düzenledikleri Liselerarası Müzik Yarışması ile gençlerin yeteneklerini keşfetmesine imkan sunduklarını belirten Dündar, “Bu yarışmamız ile gençlerimiz, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Pop Müzik kategorilerinde hünerlerini sergiliyorlar. Onlara derslerinin dışında yeteneklerini sergileyebilme fırsatı sunmuş oluyoruz. İçlerindeki cevherlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Yeni sanatçıların çıkmasına aracı oluyoruz. Yarışmamızda derece giren gençlerimizin uluslararası yarışmalarda dünya birincisi olduklarını gördük. Bu da bizi gururlandırdı. Tüm bu çalışmalarımız sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir göstergesidir. 23 yıl önce vefat eden Zeki Müren’i unutmuyor ve unutturmuyoruz. 15 yıldır düzenlediğimiz bu anma etkinlikleri ile sanat güneşimizi her yıl yad ediyoruz. Zeki Müren’in tüm sevenlerini burada buluşturuyoruz. Bu etkinliğimiz sanat müziğine olan ilginin artmasına vesile oluyor. Bizleri yalnız bırakmayarak salonu dolduran sanat severlere de verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Muhteşem müzik ziyafeti Zeki Müren’in ‘Manolya’ şarkısının tek bir ağızdan okunması ile son bulurken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte şarkıya eşlik etti. Şarkıyı baştan sona kadar büyük bir ustalıkla seslendiren Başkan Dündar’ın sesinin güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

BURSA

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazı Akademisi'nin ilk konuğu: Ayvazoğlu Yaza yaza yaşayan adamdan yazarlığın püf noktaları
YEREL HABERLER Yazı Akademisi'nin ilk konuğu: Ayvazoğlu Yaza yaza ...
Tatlıcı cinayetinde ses kayıtları delil olarak dosyaya kondu
YEREL HABERLER Tatlıcı cinayetinde ses kayıtları delil olarak ...
Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu Yevhen Seleznov
YEREL HABERLER Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu ...
Veresiye satış yapmayan market işletmecisi ve kardeşi darbedildi
YEREL HABERLER Veresiye satış yapmayan market işletmecisi ve kardeşi ...
Tatlıcı cinayeti sanığı: Aracına yaklaştığımda silahına davrandı
YEREL HABERLER Tatlıcı cinayeti sanığı: Aracına yaklaştığımda ...
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL HABERLER Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece ...
Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı
Gemlikli minikler hayvanlar ile buluştu
YEREL HABERLER Gemlikli minikler hayvanlar ile buluştu
Başkan Sertaslan: "Kurşunlu huzur odağı olacak"
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan: "Kurşunlu huzur odağı olacak"
Bebekle ortadan kayboldu, Almanya'da gündem oldu
YEREL HABERLER Bebekle ortadan kayboldu, Almanya'da gündem oldu
Teknoloji ve tasarım derslerinde yeni bir soluk
YEREL HABERLER Teknoloji ve tasarım derslerinde yeni bir soluk
(Özel) Bu kafede hayvan ürünleri kullanılmıyor Bursa’nın yüzde 100 ilk vegan kafesi açıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bu kafede hayvan ürünleri ...
Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Bursa'da veresiye vermeyen bir market sahibinin darp edildiği anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye ...
Kimsesiz yaşayan adamdan haber alamayan komşular kapıyı kırdı, cansız bedeni ile karşılaştı
YEREL HABERLER Kimsesiz yaşayan adamdan haber alamayan komşular ...
Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti!
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa ...
Elektrikli bisikletten düştü, 1 gün sonra hayatını kaybetti Elektrikli bisikletten düştüğünü gizleyen 13 yaşındaki çocuk iç kanama geçirerek öldü
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletten düştü, 1 gün sonra hayatını ...
Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak istifa etti
Karacabey Belediyespor - Halide Edip Adıvar: 2-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Halide Edip Adıvar: 2-0
Bisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildi
YEREL HABERLER Bisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildi
Jandarmadan geçit yok
YEREL HABERLER Jandarmadan geçit yok
Büyükşehir’in ‘Efeler’i sezonu açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘Efeler’i sezonu açtı
Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Alfatlı genel başkan yardımcısı oldu
Aç kalan ayılar kovanlara saldırdı
YEREL HABERLER Aç kalan ayılar kovanlara saldırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X