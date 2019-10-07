Nilüfer’in ilham veren evleri

Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi, yazar, akademisyen ve araştırmacıların ilgi odağı haline geldi.

Nilüfer’in iki tarihi mahallesi Gölyazı ve Misi (Gümüştepe), tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında edebiyat ve akademik alandaki çalışmalarını sürdüren önemli konuklarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Yazar, şair, çevirmen, akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını sakin ve ilham veren bir atmosferde tamamlamalarına olanak sağlamak amacıyla Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yazıevleri bütün dünyadan konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Yazıevleri, açıldıkları günden bu yana 35’in üstünde yazar, şair, çevirmen, editör, akademisyen ve araştırmacıyı ağırladı. Gelen konuklar çeşitli etkinlikler aracılığıyla bini aşkın okurla buluştu. Alberto Manguel, Enis Batur, Louis de Bernieres, Shida Bazyar, Asa Lind gibi yazın dünyasının önemli isimleri 2012 yılında açılan Göl Yazıevi’ni ziyaret etti ve birçok değerli şair, yazar, çevirmen ve araştırmacı Göl Yazıevi’nde konakladı.

Çevirmen Süreyya Çalıkoğlu, Hülya Osmanağaoğlu, Fuat Sevimay ve Müge Çavdar yabancı dil, feminizm ve çeviri alanlarında yaptıkları paylaşımlarla Nilüferli gençlerle ve kadınlarla buluştu. Şair Neşe Yaşın, yazar Melek Özlem Sezer, Semih Erelvanlı, Arslan Sayman, Gizem Karaboğa, araştırmacı Hakkı Bilen, eleştirmen Erhan Altan, müzisyenaraştırmacı Alper Maral, çevirmen yazar Kerem Işık ve hikaye anlatıcısı Beyza Akyüz şiirlerle, öykülerle, masallarla, deneysel müzikle Nilüferli yüzlerce çocukla ve gençle buluştu.

Yazıevlerinin konukları, çalışmak için ferah bir ortama kavuşmanın yanı sıra, Nilüferlilerle buluşarak deneyimlerini de paylaşma fırsatı buluyor. Aslı Tohumcu 'Karadan kaçanlar' adlı çocuk kitabını, Müge Çavdar, 'Çirkinliğin Kültürel Tarihi' kitabının çevirisini Göl Yazıevi’nde tamamladı. Melek Özlem Sezer, 'Masallar ve Toplumsal Cinsiyet' kitabını Göl Yazıevi’nde yeniden yapılandırdı. Göl Yazıevi, Enis Batur’un 'Göl Yazı' isimli kitabının da ilhamı oldu. Bursa’da yaşayan ve üreten şair ve yazarlar da Göl Yazıevi’nin konuğuydu. Ali İpek, Şaban Akbaba ve Nursel Aras eserleri aracılığıyla Nilüferlilerle bir araya gelip deneyimlerini paylaştı.

Misi Yazıevi ise, 2018’in Eylül ayında açıldı. Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin uzun yıllardır farklı okuma ilgilerine yönelik düzenlediği atölyelere ev sahipliği yapan Misi Yazıevi, 2019 yazında yapılan Misi Akademi kapsamında 5 atölyeye evsahipliği yaptı ve İsveçli gazeteciyazar Milena Bergquist, Letonyalı şair Krisjanis Zelgis, Bursalı şair Gülsüm Işıldar, Yazar, editöryayıncı Feridun Andaç ve Yazareğitimci Kemal Varol’u ağırladı.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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