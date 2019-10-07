Doğa yürüyüşünde çöp topladılar Ormanın içinden soba borusu da çıktı, plastik sandalye de

Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, hafta sonu hem yürüyüş yaptı, hem de ormana atılan çöpleri topladı. Ormanın içinden çıkan plastik sandalye ve soba borusu bu kadarına da pes dedirtti.

Hafta sonu tatilini doğa yürüyüşü yaparak değerlendiren Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, bu haftaki doğa yürüyüşünü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Bursa’dan yola çıkan 29 kişilik ekip Şapçı ve Muradiyesarnıç köyleri arasında 17 kilometre yürürken, bir yandan da yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine çöpleri topladı. Ormana atılan çöpler arasında plastik sandalye, soba boruları ve jant kapakları dikkat çekerken, herkese dernek tarafından tiyatro bileti hediye edildi.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:45

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.