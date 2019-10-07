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Doğa yürüyüşünde çöp topladılar Ormanın içinden soba borusu da çıktı, plastik sandalye de

İHA

Bursa'da faaliyet gösteren Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, hafta sonu hem yürüyüş yaptı, hem de ormana atılan çöpleri topladı. Ormanın içinden çıkan plastik sandalye ve soba borusu bu kadarına da pes dedirtti.

Doğa yürüyüşünde çöp topladılar Ormanın içinden soba borusu da çıktı, plastik sandalye de

Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, hafta sonu hem yürüyüş yaptı, hem de ormana atılan çöpleri topladı. Ormanın içinden çıkan plastik sandalye ve soba borusu bu kadarına da pes dedirtti.
Hafta sonu tatilini doğa yürüyüşü yaparak değerlendiren Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, bu haftaki doğa yürüyüşünü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Bursa’dan yola çıkan 29 kişilik ekip Şapçı ve Muradiyesarnıç köyleri arasında 17 kilometre yürürken, bir yandan da yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine çöpleri topladı. Ormana atılan çöpler arasında plastik sandalye, soba boruları ve jant kapakları dikkat çekerken, herkese dernek tarafından tiyatro bileti hediye edildi.

BURSA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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