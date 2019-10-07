Bursaspor'un evindeki 3 maçına gelen seyirci sayısı, stat kapasitesinden az

- Bursaspor´un TFF 1´inci Lig´de sahasında oynadığı ilk 3 maça toplam 35 bin 274 kişi geldi. Bu rakam ise stadyumun kapasitesi olan 43 bin 361´e yaklaşamadı. Taraftarının yalnız bıraktığı yeşil-beyazlılar, buna karşın evindeki 3 maçı da kazandı.
Bu sezon yoluna TFF 1´inci Lig´de devam eden Bursaspor, 7´nci haftayı 12 puanla 7´nci sırada tamamladı. Evinde etkili bir görüntü çizen Bursa temsilcisi, taraftarından ise beklediği ilgiyi göremedi. Bursaspor´un bu sezon ligde sahasında oynadığı 3 maçta seyirci ortalaması 11 bin 758 oldu. Yeşil-beyazlıların Akhisarspor mücadelesini 8 bin 631, Osmanlıspor maçını 14 bin 726 ve son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ise 11 bin 917 biletli seyirci tribünden izledi. Üç maçta Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´na toplam 35 bin 274 kişi gelirken; bu rakam, stadyumun 43 bin 361 kişilik kapasitesinin uzağında kaldı.
Taraftarının yalnız bıraktığı yeşil-beyazlılar, sahasında elde ettiği galibiyetlerle 9 yıl sonra bir ilki başardı. Evindeki 3 maçını da kazanan Bursaspor, bu başarıyı son olarak 2010-11 sezonunda sahasındaki ilk 3 maçta gerçekleştirmişti.
Bu sezon Bursaspor; sahasında Akhisarspor´u 2-1, Osmanlıspor´u 3-1 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u da 1-0 yendi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrasında Bursaspor, Ümraniyespor´u konuk edecek.
BURSA
07 Ekim 2019 Pazartesi
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