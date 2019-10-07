Bursa’da doğuştan görme engelli olan Ayşe Acar, 21 sene sonra anne ve babasını görmenin mutluluğunu yaşadı. Kendini dünyaya getiren ailesini görmenin anlatılamaz bir duygu olduğunu dile getiren genç kızın doktoruna sarılma anı herkesi duygulandırdı.

Acar ailesinin 5 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Ayşe Acar, doğuştan görme engelini kaldırmak için gitmediği hastane kalmadı. Yaşadığı karanlık günleri organ nakli ile ışığa çeviren herkese teşekkür eden Acar, “Buna sebep olan herkesten Allah razı olsun. 21 senedir dünyayı görmedim. İlk kez bir ışık gördüm. Hayatımda görmediğim ışığı gördüm. Yepyeni bir dünyaya geldim. Okula gidemedim. Bundan sonra okumak istiyorum. Yeni bir geleceğe başlayacağım. Görünce çok güzel şeyler hissettim. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. İnsanın en önemli olayı ışık görmesidir. İnsanın annesini, babasını görmesi en güzel duygudur. Seni dünyaya getiren anne babanı görmemek çok zor bir şey olduğunu kimse bilemez. Ben bu duyguyu hocamız sayesinde yaşadım. Allah bin kere razı olsun” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, “Hastamız Ayşe Acar 21 yaşında. İki gözü de doğuştan görmüyordu. Daha önce bir çok yere gitmiş, biz hastamıza kornea nakli yaptık. Beraberinde bir ameliyat daha gerçekleştirdik. Bu ameliyattan sonra çok büyük bir değişim oldu. Kendisi görmeye başladı. Günlük hayatta kendini idare edebilecek duruma geldi. Bu hastadaki durumu açıklamamızdaki sebebi kornea nakli ülkemizde yapılıyor. Organ bağışına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu dokunun insana kaynaklı bir dokudur. Ölmüş kişiden alınan dokular nakil ediliyor. Bu hastamızda da olduğu gibi bütün hayatını bir başkasına bağımlı geçirmektense yapılacak bir doku nakliyle diğer insanlardan bağımsız hale gelip günlük hayatını devam ettirebilir. Ayşe’nin kardeşleri okula gidiyor ama kendisi göremediği için okula gidemedi ve birçok şeyden mahrum oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi görecek. Kendine yeni bir gelecek kurma şansını elde edebilecek. Bağışla alınan kornealar değerlendirme sonrası testler yapılarak hazır hale gelince kadavra kaynaklı kornea kullanıyoruz. Ameliyatı Cuma günü yaptık ve o akşam gözünü açtım çok sevinçli bir tablo ile karşılaştık. Penceresini açılmış oldu. Görmesini daha arttırmak için belki bir gözlük ihtiyacı olacak belki de başka düzeltme aracına ihtiyaç olacak. Gözündeki dikişleri aldıktan sonra daha iyi hale getireceğiz” diye konuştu.

Kızının görmesiyle dünyalara sahip olduğunu belirten baba Mustafa Acar ise, “Kızımı birçok yere götürdük, bir çaresini bulamadık. İstanbul’da 45 tane doktora gösterdik, yine çare olmadı. Çok şükür hocamıza geldiğimizde hemen bize 'Ayşe’yi getirin' dedi. 2 3 gün burada yattık. Ameliyat sonrası doktor gözlerini açınca dünyalar bizim oldu. 21 senedir bizi görmedi, bir şey görmedi. Hocamızın sayesinde kızımızın gözü açıldı. Kızım annesini, babasını gördü. 21 sene sonra bugün kızım dünyaya geldi. Allah hocamdan razı olsun” şeklinde konuştu.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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