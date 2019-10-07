Körfez Okulu velilerinden taşınma tepkisi

Gemlik Endüstri Meslek Lisesinin hasarlı olmasından dolayı Şehit Esat Akbaba Okuluna taşınacağı iddiası öğrenci velilerinin tepkilerine sebep oldu.

Sabah Saatlerinde Şehit Esat Akbaba Okulunun arka bölümünde toplanan yüz üzerinde öğrenci velisi, okulun yarım gün olacak olması ve lise ile ortak kullanılması iddialarına tepki gösterirken, kendi okullarının taşınıp yerine Endüstri Meslek Lisesinin gelme söylentisi olduğunu söyledi. Okul Aile Birliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Endüstri Meslek Lisesini bizler de düşünüyoruz. Bu yıllardır devam eden bir durum. Boşaltılan Gazi Okulu boş. Sadece elektrik tesisatı yok, çünkü çalındı. Böyle bir durum varken, neden bizi ikili eğitime sürüklüyorlar? Söylentilere göre lise buraya gelirse, burada uzun süre devam edebilir. Cumartesi gününden itibaren bu konuda görüşüyoruz" denildi.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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