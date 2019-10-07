Sertaslan ve Erdem’den iş birliği vurgusu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli, Zafer Yıldız ile Sibel Özer Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette iki belediyenin ortaklaşa yapacağı projelerle geleceğe emin adımlarla yürüyeceği ifade edildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Nilüfer Belediyesinin belediyecilik tecrübelerini Gemlik Belediyesine aktarmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. İki belediyenin yapacağı iş birliğinin şehirleri ileriye taşıyacaklarının da altını çizen Erdem, “Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan, bizleri ziyaret etmişti. Biz de iadei ziyaret hem de Belediye Başkan Yardımcımız Zeynep Akış Serintürk’e geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, iki belediyenin yapacağı iş birliğinin sadece Gemlik ve Nilüfer’i değil, Bursa’yı da ileriye taşıyacağını belirtti. Nilüfer Belediyesi’nin belediyecilik anlamında ilklere imza attığını ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Başkan Sertaslan, “Gemlik’in olaylarla değil de kültür ve sanatla anılması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu konuda yapacağımız çalışmalarla kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yükü Nilüfer’den almak istiyor, bu yönde adımlarımızı hızla atmaya devam ediyoruz. Başkan Turgay Erdem ve başkan yardımcılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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