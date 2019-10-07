Solo Türk Mudanya semalarında uçacak Mütareke kutlamaları başlıyor

Mudanya Mütarekesi’nin 97. yıldönümü Mudanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Solo Türk ise Mudanya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Mudanya, 97 yıl önce Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi’ni bu yıl da adına yakışır bir şekilde kutlayacak. Mudanya Mütarekesi’nin 911 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek kutlama programını Başkan Hayri Türkyılmaz düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Mudanya’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle pek çok farklı değeri bir arada yaşayan, dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Türkiye’nin bağımsızlık yoluna Mudanya’nın imzası var. Bağımsızlığa giden imzanın atıldığı yer olan Mudanya’da, tarihimizden ilham alarak, dünyada ses getirecek çok önemli proje ve etkinliklere imza atıyoruz. Artık Mudanya’yı ve Mudanya Mütarekesi’nin önemini tüm Türkiye ve dünya biliyor. Ulu önder Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu emanet, gelecek nesillere taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm Bursa’yı 9 11 Ekim tarihlerinde Mütareke Meydanı’na davet ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıya gazeteci yazar Enver Aysever de katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile Enver Aysever, 18 Ekim’de başlayacak olan “Yazı Akademisi”nin protokolüne imza attı. Enver Aysever, çok yönlü okuma alışkanlığı kazanmak ve hayal gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek isteyen edebiyat tutkunlarına rehberlik edeceklerini belirtti. Aysever, yazarlıktan anlatıya, derin okuma ve kurguya kadar farklı konular üzerine gerçekleşecek atölyenin Bursa’nın edebiyat ve sanat hayatına önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Mütareke kutlamalar 9 Ekimde Mudanya Bandosu Konseri ve folklor gösterisi ile başlayacak. Mudanya Mütarekesi kutlamaları kapsamında 9 Ekim Çarşamba günü Suat Suna ve Kürşat Başar müzikli söyleşisi saat 20.30’da Mütareke Meydanı'nda yapılacak. 10 Ekimde Mudanya Belediyesi Ritim Grubu gösterisinin ardından yazar İnci Aral ve Mehtap Meral söyleşi programında Mudanyalılarla buluşacak, ardından Cem Karaca şarkılarıyla saat 20.30’da “Cem’niyet” grubu sahne alacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Solo Türk 14.00’de Mudanya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Araştırmacı yazar Erol Mütercimler “Mudanya Mütarekesi ve Diplomasi Savaşı” söyleşisiyle 16.30’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Bursalılarla buluşacak. Kutlamalar Can Bonomo konseri ile final yapacak.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:45

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.