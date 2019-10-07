Gençlerden 8’de 7

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Kadın Genç Takımı, 3. Lig 1. Etap maçlarını 7 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı.

Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden takımının yanı sıra altyapısından yetiştirdiği sporcuların tecrübe kazanması hedefiyle de çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, mücadele ettiği Kadınlar 3. Lig’inde liderliğe yükseldi. Antalya Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’ndan oynanan karşılaşmalarda yeşilbeyazlılar oynadığı 8 karşılaşmadan 7 galibiyet çıkardı.

46 Ekim tarihlerinde oynanan maçlarda ilk gün Muğla BBSK ve Öz Van Gençlik takımlarını 31’lik skorlarla geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci gün maçlarında ise Bartın Belediyespor’u 30, Av. Mahmut Düşün MTAL takımını 30 Kahramanmaraş Kano Yelken İhtisas’ı 31 mağlup etti. 1. Etap’ın son gününde Çorum Bld. GSK takımını 32 ve Elazığ Bld. Ulaşımspor’u 30 yenmeyi başaran Bursa ekibi, tek yenilgisini 31 ile Ispartes takımına karşı aldı. Aldığı sonuçlarla puanını 15’e çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kadınlar 3. Ligi’nde liderliğe yükseldi.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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