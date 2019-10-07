Tarihçi Mustafa Armağan'nın acı kaybı

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Tarihçiyazar Mustafa Armağan’ın annesi Mühibe Armağan vefat etti.

Bursa’da kaldığı hastanede bir süredir tedavi gören 84 yaşındaki Mühibe Armağan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mühibe Armağan, Emir Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına'da defnedildi. Cenazeye Mustafa Armağan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

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