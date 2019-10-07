Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan ve insansız havacılık sistemleri üzerine çalışan İVME ile birlikte II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne katıldı.

Türkiye’nin iç güvenliği ve ülke ekonomisi adına önemli bir yere sahip olan savunma sanayi çalışmaları kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın desteğiyle 23 Ekim tarihleri arasında Hilton Garden Inn Ankara Oteli'nde “II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi” gerçekleşti. Sektörün ana yüklenici firmalarının buluşacağı zirvede Coşkunöz Savunma Havacılık, iş ortağı olan İVME ile birlikte yer aldı. İnsansız Havacılık Sistemleri üzerine ürün ve hizmetlerini anlatma, kullanıcılar ve çözüm ortaklarıyla bir araya gelerek sektöre yönelik fikir alışverişi yapma fırsatı buldu.

Düzenlenen zirveye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra yetkili kuvvet komutanları da katıldı. Uzman ve temsilciler iki gün boyunca sektöre yönelik en son gelişmelere değindi. Aynı zamanda katılımcılar SSB standında ikili görüşmeler gerçekleştirerek güncel projelere yönelik ihtiyaç ve bilgilere birinci elden ulaşma imkanına sahip oldu. “II. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi” sınır güvenliği ve radar teknolojileri anlamında kamu ve özel sektördeki karar vericiler ile profesyonellerin bir araya geldiği, güncel proje ve çalışmaların konuşulduğu üst düzey bir iş platformu olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Savunma ve havacılık alanında yüklenici konumunda hizmet veren ve yerlileşme çalışmalarında büyük pay edinerek ihracat oranını artıran şirketler arasında bulunan Coşkunöz Savunma ve Havacılık, direkt ve dolaylı olarak BOEING, AIRBUS, BOMBARDIER, FOKKER, KAI gibi firmaların platformlarına parça üretimi ve gövde teslimatları yapıyor. Yerlileşme faaliyetlerini ürün geliştirme hedefiyle yürüten Coşkunöz Savunma ve Havacılık, yurt içinde ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE, TAI gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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