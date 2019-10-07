Dr. Fulden Küçük: "Anne sütü geleceğimiz"

Uz. Dr. Fulden Küçük, "Anne sütü geleceğimizdir. Tazedir, doğaldır ve ekonomiktir. Bebeklerin ilk aşının anne sütü olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

Emzirme Haftası sebebiyle Doruk Özel Yıldırım Hastanesi, anne ve anne adaylarıyla buluştu. Emzirmenin ve anne sütünün önemine dikkat çeken uzmanlar adına konuşan Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uz. Dr. Fulden Küçük, "Bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına anne sütü sağlamaktadır. Özellikle ilk 6 ay içinde ne denli önemli olduğunu unutmayalım. Ek gıdaya ne zaman geçilmesi gerektiği hakkında çocuğun doktoru gereken bilgiyi vermektedir. Anne sütü geleceğimizdir. Tazedir, doğaldır ve ekonomiktir. Bebeklerin ilk aşının anne sütü olduğunu unutmayalım ve bebeklerimiz için en iyi besinin anne sütü olduğunu etrafımızdaki tüm anne ve anne adaylarına iletelim” dedi.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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