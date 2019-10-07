Büyükşehir Belediyespor zirvede

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Eker ‘I Run’ Koşusu’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü takım halinde birinci oldu.

Bursa’da Eker firması tarafından ‘Sağlıklı Hayat İçin Koş’ sloganıyla düzenlenen ve 2 bin 500’ü aşkın sporcunun katıldığı ‘Eker I Run Koşusu’ tamamlandı. Orhaneli Bursa yolu üzerinde yapılan yarışlarda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu, idari personel ve sporcularından oluşturduğu BBSK Belediyespor adıyla yarışlara damga vurdu. 5K yarışlarında Sebahat Akpınar ile birincilik, Zeynep Kuran ile ikincilik elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, minik adımlar 12 yaş kategorisinde ise Eda Özrodop ile birincilik kazandı. Toplam 3 madalya ile yarışlara damga vuran ekip, takım halinde şampiyonluk kupasına uzandı.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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