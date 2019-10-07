Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendi kazdığı 42 metrelik define çukuruna düşen bir kişi, üç buçuk saat süren kurtarma operasyonunun ardından çukurdan sağ olarak çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nin yaklaşık 1 kilometre yukarısındaki ormanlık Papaz Uçtu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden define aramak için açıldığı belirlenen 42 metrelik bir kuyuda define aramak için bölgeye gelen M.B. (45), H.S. (40) ve A.K.Y. (37) isimli 3 kişi kuyuda define aramak istediler. Şahıslardan A.K.Y. kuyunun başında bulunan ve daha önceden yerleştirildiği belirlenen vinç ile 42 metre derinliğindeki kuyuya inmek istedi.

A.K.Y., vinç ile kuyuya indiği esnada vincin çelik halatı kuyuya yaklaşık 3 metre kala boşalınca genç adam kuyuya düştü. Arkadaşları kuyuya düşen diğer iki arkadaşı ise durumu jandarma ekiplerine haber verdi. A.K.Y.'nin kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Arazinin sarp olmasından dolayı belli bir bölgeden sonrasını yürüyerek olay yerine ulaşan ekipler kuyuya saldıkları halatlar vasıtası ile yaklaşık üç buçuk saat sonra A.K.Y.'yi kuyudan çıkardı. Yaralı halde kuyudan çıkarılan şahıs, ekiplerin elinde yaklaşık 500 metre yükseklikten ambulansın beklediği arazi yoluna kadar indirildi. Burada ambulansa konan yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bölgede jeneratör bile vardı

Şahısların Papaz Uçtu mevkisindeki kuyuda define aradıkları ve bölgede kuyuya inmek için kullandıkları bir vinç, jeneratör ve birçok malzemeye de jandarma ekipleri el koydu. Şahıslardan M.B. ve H.S. kontrolleri sonrasında ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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