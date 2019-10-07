Aydemir gençlerle buluştu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Gençlerle Varlığımız / Farkındalığımız’ konulu söyleşi ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen seminere, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir konuşmacı olarak katıldı. Görükle Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda, ‘Gençlerle Varlığımız / Farkındalığımız’ konusu gündeme taşındı. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı söyleşide, varoluşsal farkındalık üzerine ilginç anekdotlar değerlendirildi. Davetlilerin sorular sorarak eşlik ettiği programın sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Prof. Dr. Aydemir’e teşekkür ederek Bursa tablosu hediye etti.

BURSA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:45

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.