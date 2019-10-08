Polis tarafından takip edilen araçta 804 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Bursa'da polis tarafından takip edilen araçta, gümrük kaçağı 804 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa'ya gümrük kaçağı alkol getirdiği tespit edilen M.Y. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler M.Y.'nin aracını durdurarak içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi. Alkol şişelerine el koyan ekipler araç sahibi M.Y. hakkında ise adli işlem başlattı.

BURSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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