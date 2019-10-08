(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi. Ekipler sızıntıyı engellemek için saatlerce çalıştı.

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi. Ekipler sızıntıyı engellemek için saatlerce çalıştı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. NATO'nun İzmirEskişehir uçak akaryakıt hattının geçtiği bölgede hafriyat kazısı yapılırken, iş makinesi yanlışlıkla boruyu patlattı. Boruda meydana gelen delikten sızıntı başladı. Durumu fark eden işçiler olayı hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Hattın NATO'ya ait olduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sızıntıyı durdurmaya çalışırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sızıntı saatler süren çalışmalar neticesinde durdurulabilirken, polis ekipleri güvenlik nöbetine devam etti.

BURSA

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 20:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Şehrin Işıkları’ ödülleri sahiplerini buldu Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Uluslararası Şehrin Işıkları’ yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER ‘Şehrin Işıkları’ ödülleri sahiplerini buldu Uludağ ...
(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi Öğrenciler besledikleri hayvanları okula getirip arkadaşlarına tanıttı
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine ...
(Özel) Bursa’daki toplanma alanları yetersiz TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Albayrak: "Toplanma alanları AFAD kriterlerine uymuyor"
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’daki toplanma alanları yetersiz TMMOB ...
(Özel) Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı
YEREL HABERLER (Özel) Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla ...
Gözyaşları içerisinde 'pişmanım' dedi, 15 yıl ceza aldı 300 liralık cinayette karar çıktı
YEREL HABERLER Gözyaşları içerisinde 'pişmanım' dedi, 15 yıl ceza ...
(Özel) Ağlayan kuyumcu artık gülüyor Satırlı soyguncular yakalandı, ağlayan kuyumcunun yüzü güldü Hırsızların 3 ay önce de kasa patlatıp 72 bin dolar çaldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Ağlayan kuyumcu artık gülüyor Satırlı ...
Polis tarafından takip edilen araçta 804 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis tarafından takip edilen araçta 804 şişe kaçak ...
Bursa'ya şehit ateşi düştü - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa'ya şehit ateşi düştü - Ek fotoğraf
Bursa'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Bursa'ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Bursa'daki tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara ...
Bu adam betondan daha sağlam Yürekleri ağza getiren şov 'Çılgın Cemil' geri döndü Urhan, çivili tahta ile iki otomobilin arasına girdi Urhan’ın göğsünden ve boynundan motosikletler geçti.
YEREL HABERLER Bu adam betondan daha sağlam Yürekleri ağza getiren ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Dehşet veren ...
Özel çocuklara özel şenlik
YEREL HABERLER Özel çocuklara özel şenlik
Kış Spor Okulları’nda yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Kış Spor Okulları’nda yeni dönem başladı
TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)
YEREL HABERLER TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek ...
Bursa'da AVM'de çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'de çıkan yangın korkuttu
BUÜ Genel Sekterleriğine Osman Dikmen getirildi
YEREL HABERLER BUÜ Genel Sekterleriğine Osman Dikmen getirildi
Aydemir gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Aydemir gençlerle buluştu
Karacabey defneyi işleyen şehir olacak
YEREL HABERLER Karacabey defneyi işleyen şehir olacak
Hasan Yılmaz görevine başladı
YEREL HABERLER Hasan Yılmaz görevine başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X