Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği ‘gece ve ışık’ temasının işlendiği ‘Uluslararası Şehrin Işıkları 7’ fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 15 Ağustos30 Eylül tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği yarışmaya bu yıl 5 bin 345 fotoğraf katıldı.

Sıkı bir elemenin ardından jüri tarafından birinciliğe Aygül Öztürk’ün fotoğrafı seçilirken, Arif Hüdaverdi Yaman ikinci, Hamdi Demetgül’ün fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Yarışmaya Bursa’dan katılan ve birinciliği göğüsleyen Aygül Öztürk’e Limak Otellerinde iki kişilik tatil hediye edilirken , yarışmaya İstanbul’dan katılan ve ikinciliği kazanan Arif Hüdaverdi Yaman’a Canon EOS 200D fotoğraf makinesi seti verildi. Ordu’dan katıldığı yarışmada üçüncü olan Hamdi Demetgül ise DJI Ryze Tello Drone’nin sahibi oldu.

‘Uluslararası Şehrin Işıkları 7’ yarışmasında dereceye giren ilk 50 fotoğraf da yıl boyunca bir çok sergide boy göstererek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

BURSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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