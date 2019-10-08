Ayağına kanca takılan martıyı balığa çıkan polisler kurtardı Ayağındaki kancayla denizin ortasında can çekişti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ayağına kanca takıldığı için denize düşerek can çekişen martı, balık tutmaya çıkan polisler tarafından kurtarıldı. Martının kurtarıldığı anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay Mudanya ilçesinde meydana geldi. İzinli günlerini değerlendiren polis memurları, yanlarına arkadaşlarını da alarak balık tutmaya çıktı. Balık tutmaktan döndükleri sırada bir martının denizin üzerinde çırpındığını fark eden polis memurları, hayvana yaklaşarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Polisler martıyı denizden aldıkları sırada ayağına takılan kancayı fark etti. Kancayı çıkaran polisler daha sonra martıyı yeniden denize bıraktı. İzinli günlerinde martıyı kurtaran polislerin o anları ise yanlarında bulunan bir arkadaşlarının kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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