(Özel) 80'lik Adike ninenin son arzusu Cumhurbaşkanını görmek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Adike Çakmak’ın son arzusu, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek.

Adike ninenin 59 yıl önce Trabzon’a bağlı Çaykara ilçesinde geçirmiş olduğu talihsiz bir kaza sonucu elleri ve ayakları felç oldu. İnegöl’e yıllar önce ailesi ile birlikte yerleşen seksenlik çınar, yıllar sonra eşini kaybedince yalnız başına yaşamaya başladı. Adike nine hayatını hayırseverlerden ve İnegöl Belediyesinden gelen yardımlar ile sürdürürken, evinin temizliğini, sobasını yakmayı, engelli olmasına rağmen kendisi yapıyor.

Adike Çakmak’ın hayattaki son arzusu ise dünya gözü ile bir kez Erdoğan'ı görebilmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek için her yolu deneyen Adike nine, çevresindekilerden rica ederek, bin bir zorlukla Erdoğan’ın Bursa mitingine bile gitmiş, ancak Cumhurbaşkanını göremeden geri dönmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Ekim Çarşamba günü 42. MODEF EXPO Uluslararası Mobilya Fuarı ziyareti için İnegöl’e geleceğini duyan Adike nine, 'Cumhurbaşkanını belki görürüm' umuduyla büyük bir heyecanla bekliyor.

Erdoğan ile kendisini görüştürmeleri konusunda yakın çevresinden, torunlarından, yeğenlerinden yardım isteyen Adike Çakmak, akrabalarına, “Beni reisi cumhurumuz ile bir kere görüştürün, yoksa size hakkımı helal etmem” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Adike nine, “Bursa’ya kadar gittim ama seninle görüşemedim. İnşallah görüşeceğim. Çok sevgili reisi cumhurum! Seni görmeyi çok istiyorum. Ama görüşene kadar inanmıyorum, çünkü çok yalvardım, olmadı. İnşallah şimdi olur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın lideri ile görüşmeyi çok istiyorum. Size çok teşekkür ederim, ben ve benim gibi olanlar, mağdurlar, engelliler, dertliler, hastalar, senin kanunundan, senin konuşmalarından, senin yardımından hepimiz faydalanıyoruz ve hepimiz memnunuz. 59 senedir felçliyim. Malulen maaş alıyorum, ilk aldığım zamanlar aldığımız maaş azdı ve yetmiyordu. Sen reisi cumhur olduktan sonra arttı ve şimdi 1750 Türk Lirası oldu. Sizi göreceğim ümidiyle çok heyecanlıyım. İnşallah bu heyecan seni görünce bitecek. Çok teşekkür eder, gözlerinden öperim. Ben senden çok çok memnunum, Rabbim ömrünü uzun etsin. Benim ömrümden ne kadar kaldıysa senin ömrüne eklensin” ifadelerini kullandı.

