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Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü İstanbul'dan İzmir'e giden teknik ekip Bursa otobanında ...

İHA

Vakıfbank Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü İstanbul'dan İzmir'e giden teknik ekip Bursa otobanında kaza yaptı 3 kişi yaralandı

Vakıfbank Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi'nde takla atarak şarampole uçtu.
Kazada otomobil sürücüsü Sabri Erdoğan, yanında bulunan Üzeyir Erdurak ve soyismi tespit edilemeyen Yorge isimli personel yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı.

BURSA

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 20:01
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