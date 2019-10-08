VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı

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BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü sağlık personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sabri Erdoğan ile sağlık personelinden Üzeyir Özdurak ve George Yesilim yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Gemlik ilçesi İstanbulİzmir yolunda meydana geldi. VakıfBank Spor Kulübü sağlık personelini İstanbul'dan İzmir'e götüren Sabri Erdoğan yönetimindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Sabri Erdoğan ile otomobildeki personelden Üzeyir Özdurak ve George Yesilim yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



BURSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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