BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 13.00 ve 16.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. BUDO'nun saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Armutlu (İhlas) ve saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.
BURSA
08 Ekim 2019 Salı
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