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Limak’tan Eker I Run’a enerjik katkı

İHA

Limak Enerji, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Eker I Run koşusunda spor tutkunları ile buluştu. Şirket, koşunun pek çok farklı bölümünde yer alan enerji noktalarıyla da sporculara destek verdi.

Limak’tan Eker I Run’a enerjik katkı

Limak Enerji, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Eker I Run koşusunda spor tutkunları ile buluştu. Şirket, koşunun pek çok farklı bölümünde yer alan enerji noktalarıyla da sporculara destek verdi.
Bu yıl 6 Ekim’de düzenlenen Eker I Run koşusuna sponsorolan Limak Enerji 42, 15 ve 5 kilometre parkuru, özel sporcular koşusu, minik adımlar koşusu ve paten yarışı gibi farklı kategorilerde yapılan yarışlarda ter döken sporcuların yanında oldu. Limak Enerji çalışanlarından oluşan Motivasyon Orkestrası, maraton boyunca sporculara müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşattı. Eker Meydan’da yer alan standı ile koşu katılımcılarının yanı sıra ziyaretçilere de enerji dolu dakikalarsunmayı amaçlayan şirket, katılımcıların eğlenceli kareler çekebileceği fotoğraf çekim alanları ve body marbling ile de koşuya renk kattı. Koşunun her alanında yer alan stantlarıyla sporcuların ve izleyicilerin kaliteli vakit geçirmesini hedefleyen Limak Enerji, koşucuların enerjisi hiç bitmesin diye meyve standı ile de enerji takviyesi yaptı.
Bu yıl 2500’ü aşan yarışçının katıldığı koşuda yaklaşık 50 kişilik bir takımla yer alan Limak Enerji’nin stantlarına da ilgi büyüktü. Stant önündeki yoğun kalabalığın keyifli vakit geçirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, paten yarışında dereceye giren yarışçılara da ödüllerini takdim etti. Sözlerine, “Spor, barışın ve dostluğun simgesi. Biz de bugün sporun birleştirici enerjisinden yararlanmak üzere bu etkinlikte yer aldık. Spora yapılan yatırım ülkemizin geleceğine ve sağlıklı bir nesle yapılan yatırımdır. Bu sebeple, bu tip faaliyetleri önemsiyoruz” diyerek devam eden Aytac, koşuya katılan bütün sporcuları tebrik etti.

BURSA

08 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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