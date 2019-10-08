Mudanya Belediyesi'nden eğitime büyük destek

Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına yatırımlarını sürdürüyor. Balabancık Kurs Merkezi okul öncesi eğitim çağında olan 36 yaş arasındaki çocukların hayata hazırlanması için Mudanya Belediyesi’nin desteğiyle yenilenerek, hizmete açıldı.

Mudanya Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilçe genelinde sürdürdüğü 'eğitime destek' zincirinin son halkası, Balabancık mahallesi oldu. Balabancık Kurs Merkezi okul öncesi eğitim çağında olan 36 yaş arasındaki çocukların hayata hazırlanması için Mudanya Belediyesi’nin desteğiyle yenilenerek, hizmete açıldı. Mudanya İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında eğitim verecek merkez, çocukların gelişimine katkı sağlayacak. Balabancıklı çocuklar, program sayesinde sosyalleşmenin yanı sıra erken yaşta temel becerileri kazanacak.

Göreve geldikleri günden bu yana sadece milli eğitimin değil, tüm kurumların ihtiyaçlarına yanıt verdiklerine vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz “Elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki, ilçemizin insanları, mutlu, huzurlu olsun. Tabi ki böyle bir eğitim yuvasının açılması da çok önemli. İlçe genelinde kapatılan bütün okulları yenileyerek, eğitim yuvasına dönüştürmek istiyoruz. Amacımız o okulların buradaki gibi anaokulu şeklinde, kadınlarımızın birlikte olacağı, dernekleşeceği, çeşitli kursların olacağı şekilde aktif hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

BURSA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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