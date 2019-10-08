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Rus fotoğraf tarihi Bursa’da anlatıldı

İHA

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde Rus fotoğrafı ele alındı.

Rus fotoğraf tarihi Bursa’da anlatıldı

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde Rus fotoğrafı ele alındı.
Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest) kapsamındaki konu ülke oturumunda Rusya’dan festivale katılan Ros Photo Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova ve Fotoğraf Sanatçısı Igor Mukhin içinde yaşadıkları ülkelerini, bütün doğası ve kültürünü fotoğraf diliyle festivalin izleyicisi kitlesi ile buluşturdu.
St. Petersburg Ros Photo Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova, ‘Ros Photo Koleksiyonundan Sovyet Fotoğrafçılığı’ hakkında bilgiler verdi. 1950'ler ile 1980'lerdeki Sovyet fotoğrafçılığını anlatan Maximova, o dönemin fotoğrafçılarının genellikle sosyalist yapı üzerine portreler ve röportajlar yaptığını söyledi. Maximova, ‘Ayrıca deniz kıyısında veya sanatoryumlardaki tatilcilerin grup portrelerini, okuldaki çocukların fotoğraflarını çeken "günlük hayat" fotoğrafçıları da vardı o dönemde. Fotoğrafçılık çeşitli işletmelerdeki çalışma özelliklerini belgelemek için bir araçtı. Bununla birlikte, aynı zamanda, tamamen farklı bir yeraltı kültürü mücadelesi mevcuttu o yıllarda. Toplum kurallarına uymayan fotoğrafçılar, gruplar halinde birleşip, gizli apartman sergileri düzenliyor, birçok çağdaşın portrelerini çekiyorlardı” dedi.
Festivale Rusya’nın başkenti Moskova’dan katılan Fotoğraf Sanatçısı Igor Mukhin ise ‘Mutfak Bahçesi 1997’ adlı çalışmasını anlattı. Igor Mukhin, 1997 ile 1998 yılları arasında bu projesini gerçekleştirdiğini söyledi. O dönemde insanların Moskova’nın hemen dışında yer alan yazlık evlerine seyahat ettiklerini söyleyen Mukhin, Sovyetler Birliği’nden kalma bu evlerin bahçesinde sebze ekmek için bir bölüm ayrıldığını ve bu alanları çalıştığını anlattı.

BURSA

08 Ekim 2019 Salı

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