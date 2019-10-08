Prof. Gündüz: “Tarihi unutmak karda uyumak gibidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Gündüz: “Tarihi unutmak karda uyumak gibidir”

İHA

Prof. Dr. Tufan Gündüz, karda donarak ölenlerin, donduğunun farkında olmadan tatlı bir uyku haline girdiğini hatırlatarak, "Karda uyursanız öldüğünü fark etmezsiniz. Tarihi unutmak karda uyumak gibidir" dedi.

Prof. Gündüz: “Tarihi unutmak karda uyumak gibidir”

Prof. Dr. Tufan Gündüz, karda donarak ölenlerin, donduğunun farkında olmadan tatlı bir uyku haline girdiğini hatırlatarak, “Karda uyursanız öldüğünü fark etmezsiniz. Tarihi unutmak karda uyumak gibidir” dedi.
Türkiye’nin önemli düşünce ve bilim insanlarını Bursalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi’nin Düşünce Akademisi, Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün “Tarih Bizi Çağırıyor” semineriyle Tayyare Kültür Merkezi’nde başladı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programda, Göktürklerden bugüne Türklerin tarih sahnesindeki konumunu anlatırken, toplumları ayakta tutan şeylerin moral değerler olduğunu vurguladı. Toplumların kendini mutlu etmek için her zaman pozitif noktalara bakmak istediğini hatırlatan Gündüz, “Genellikle büyük şahsiyetler, kahraman hükümdarlar ve büyük zaferler hatırlanır. ‘Bugünkü imkânlarınız ve donanımızla tarihin hangi döneminde olmak istersiniz?’ desem, büyük çoğunluk Kanuni dönemi, Yavuz dönemi veya İstanbul’un fethinde bulunmak istiyorum.’ der. Bunlar zaten parlak dönemler. Neden bugünkü imkânlarla gideyim, Genç Osman’ın hayatını kurtarayım diye kimsenin aklına gelmez? Çünkü toplumsal psikoloji böyledir. Yüksek moral veren yerde bulunmak isteriz. Buna tarihî derinlik diyoruz. Derinliği arttıkça moral değer artıyor.” dedi.
Siyaset yapılmaz, ibret alınır
Konuşmasında Bursa için de önemli bir parantez açan Prof. Dr. Gündüz, “Bursa’yı almak Osman Gazi için bir hayaldi. Elindeki sadece 35 kasabaydı ve Bursa ideal bir şehirdi. Osman Gazi’nin kızıl elmasıydı Bursa. Diğer önemi ise imparatorluğumuzun doğduğu şehirdir Bursa. Üzerinde ciddiyetle durmak gerektir ki İstanbul Türkçesine şekil veren şehirdir. Dil, kültür, sanat ve edebiyat başkentlerden çıkar. Millî Mücadele sırasına beklenmeyen şey Bursa’nın işgalidir. Bursa’nın işgali kimsenin aklına gelmez. Herkes şok oluyor; İstanbul ve Anadolu karışıyor. Böyle bir şey nasıl olabilir?! Hatta Meclis kürsüsüne siyah örtü atılıyor. Daha dramatik şeyler yaşanıyor. Yunan komutan Sofokles, Osman Gazi Türbesi’nde sandukaya ayağını koyup fotoğraf çektiriyor. Mehmet Âkif bunun üzerine Bülbül şiirini yazıyor. Eğer bu şiirin Bursa’nın işgali üzerine yazıldığını bilerek okursak; tokat gibi, yumruk gibi çarpar yüzümüze. Siz Ertuğrul Gazi’nin Türbesi’ni gördünüz mü? Panjurlarında hâlâ Yunan’ın kurşun delikleri var. Ne dediler; ‘Keşke Yunan kalsaydı dediler.’ Bu ayıp bize yeter, kimse kusura bakmasın. Hangi şart altında olursa olsun bazı şeyler söylenmez. Bursa’nın işgali siyasi mesele değildir, tarihî bir meseledir. Bunun üzerine siyaset yapılmaz, bundan sadece ibret alınır. Karda donarak ölen adamlar, donduğunun farkına varmazlar. Tatlı bir uyku hâline girerlermiş. Karda uyursanız öldüğünüzü fark edemezsiniz. Tarihi unutmak, karda uyumak gibidir.” diye konuştu.
Tarih bizi zorluyor
Sultanların her zaman yenilebileceğini ve devletlerin her zaman toprak kaybedebileceğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, asıl meselenin ordunun ve devlet adamlarının psikolojik direncinin kırılması olduğunu belirtti. Osmanlı’da 1677’ye kadar ‘Sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer benimdir.’ anlayışı, 2. Viyana Kuşatması ve 16 yıllık savaşın sonunda ‘Nereyi tutabiliriz?’ anlayışına dönmüştür. Ordu, Fatih ordulardan, kaçan ordulara dönüşmüştür. İşte 3. Selim’in orduyu değiştirme gayreti, yenilgi zihniyetini değiştirme çabasıydı. Çünkü ordu daha giderken ‘Yenileceğiz!’ diye gidiyordu. Bu ne zamana kadar sürdü? Kurtuluş Savaşı’na kadar, Büyük Taarruza kadar. Elde avuçta ne kaldıysa, yeni bir hamle yapıp, galip geliyorsunuz. Artık bu ordunun yenilmeyeceğini göstermeye başlıyorsunuz. Savaşta amaç kazanmak değil, yenilmeyeceğini göstermektir. Sonra ne oldu, elinde hiçbir şey yokken 1974’te Kıbrıs’a çıkıyorsun. Yıllardır teröristleri durmadan tepeliyorsun. ElBab’a, Afrin’e, Suriye’ye ordumuz elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Tarih bizi çağırıyor diyoruz ya, imparatorluğumuzun gölgesi o kadar koyu ki biz onun altında eziliyoruz. İmparatorluğumuzun gölgesi bizi eziyor. Büyük tarihin altında kalıyoruz bu yüzden, zaman zaman ülkemizin başarılarını görünce mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü biz kabımıza artık sığmıyoruz. Türkiye artık kabına sığmıyor. Bu kadar görkemli bir tarihimiz var demek, hikâyeden ibaret değil. Bunun bir de sorumluluğu var. Biz Kafkaslara, Balkanlara, Orta Doğuya, İran’a, Yemen’e sırtımızı dönemeyiz. Çünkü tarih bizi zorluyor. Türkiye artık pek çok olaya müdahale edecek, pek çok olayı engelleyecek veya başlatacak konuma gelmiştir” dedi.

BURSA

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 20:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rus fotoğraf tarihi Bursa’da anlatıldı
YEREL HABERLER Rus fotoğraf tarihi Bursa’da anlatıldı
Mudanya Belediyesi'nden eğitime büyük destek
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi'nden eğitime büyük destek
Mustafakemalpaşalılar en lezzetli festivalde yarışacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalılar en lezzetli festivalde ...
Yıldızların izinde evren
YEREL HABERLER Yıldızların izinde evren
Bursa'da yağmurla gelen zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da yağmurla gelen zincirleme kaza: 3 yaralı
Limak’tan Eker I Run’a enerjik katkı
YEREL HABERLER Limak’tan Eker I Run’a enerjik katkı
Dündar’dan Emniyet Müdürü Aslan’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Dündar’dan Emniyet Müdürü Aslan’a hayırlı olsun ...
Anuga'da Marmarabirlik farkı Marmarabirlik ihracatta hedefe koşuyor
YEREL HABERLER Anuga'da Marmarabirlik farkı Marmarabirlik ihracatta ...
Macera tutkunları adrenaline doyacak Macera Parkı tam gaz
YEREL HABERLER Macera tutkunları adrenaline doyacak Macera Parkı tam ...
VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı ...
Sinüzit belirtileri ve sinüzit tedavisi
YEREL HABERLER Sinüzit belirtileri ve sinüzit tedavisi
Salman Bursalıları İnegöl’e cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti
YEREL HABERLER Salman Bursalıları İnegöl’e cumhurbaşkanını ...
VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnegöl programı netleşti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnegöl programı netleşti
Bursa’nın nabzı kültür sanat ile atacak Başkan Aktaş: “Şehirler kültür ve sanatla kalkınacak”
YEREL HABERLER Bursa’nın nabzı kültür sanat ile atacak Başkan Aktaş: ...
VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı
Tüketicilerin su tercihi yine “Erikli”
YEREL HABERLER Tüketicilerin su tercihi yine “Erikli”
(Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, soyguncuları affetti Önce güvenlik kamerasına sonra da Bursa Polisi'ne yakalanan baltalı soyguncuların, son 3 ayda 2 soygun yaptıkları ve serbest kaldıkları öğrenildi
YEREL HABERLER (Özel) "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağladı, ...
Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü İstanbul'dan İzmir'e giden teknik ekip Bursa otobanında kaza yaptı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Voleybolcuların teknik ekibi ölümden ...
(Özel) 80'lik Adike ninenin son arzusu Cumhurbaşkanını görmek
YEREL HABERLER (Özel) 80'lik Adike ninenin son arzusu ...
Romatizmal hastalıklarda erken teşhis önemli
YEREL HABERLER Romatizmal hastalıklarda erken teşhis önemli
Ayağına kanca takılan martıyı balığa çıkan polisler kurtardı Ayağındaki kancayla denizin ortasında can çekişti
YEREL HABERLER Ayağına kanca takılan martıyı balığa çıkan polisler ...
Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X