Üreten Bursa için örnek güç birliği

Bursa iş dünyası, BTSO öncülüğünde ArGe ve inovasyon odaklı üretimine güç katacak önemli bir protokole imza attı. BTSO, 17 organize sanayi bölgesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve TTO arasında yapılan iş birliğiyle ArGe, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarının ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi TTO’dan daha fazla yararlanması sağlanacak.

BTSO’nun vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan BUTEKOM’da düzenlenen protokole, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO OSB Konseyi Başkanı Halil Ersan Özsoy, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve NOSAB Başkanı Erol Gülmez ve kentte faaliyet gösteren 17 OSB’nin Başkanı katıldı. BTSO Başkanı Burkay, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel itici gücünün bilginin üretime dönüşmesi olduğunu söyledi. Türkiye’de ArGe harcamalarının millî gelire oranının yüzde 1 seviyesinde olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir sıçramaya ihtiyacımız var. Bunun için de ArGe, inovasyon ve ileri teknoloji yatırımlarını artırmaktan başka şansımız yok” dedi.

Kilogram başı ortalama ihracat değeri 4 dolar seviyesine ulaşan Bursa’nın Türkiye’nin 2023 hedeflerini bugünden yakaladığını kaydeden Başkan Burkay, 6 yıl önce 23 olan ArGe ve tasarım merkezi sayısının 154’e yükselten Bursa’yı ArGe, inovasyon ve tasarıma dayalı bir üretim modeliyle güçlü bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı. BUTEKOM’un Bursa iş dünyasının katma değerli ve inovasyon odaklı büyüme yolculuğunda önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, ortaya koyduğumuz vizyon ve hayata geçirdiğimiz projelerle ArGe ve inovasyonla üretimin merkezi olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

Bursa’daki her OSB’nin Türkiye’nin yeni başarı hikayelerinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Burkay, “BTSO olarak 17 OSB’miz ve Bursa Uludağ Üniversitemizin ortak imzasıyla iş dünyamızın ArGe ve inovasyon çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıyoruz. Protokol kapsamında ArGe, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarımız, ULUTEK firmaları ve bilim insanlarımız arasında sürdürülebilir kurumsal iş birliği mekanizması oluşturulacak. OSB firmalarımız, ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) sunduğu hizmetlerden uygun şartlarda faydalanabilecek. Firmalarımıza inovasyon kapasitelerinin ölçümlendirilmesi ve yorumlanmasından bilimsel danışmanlıkla çözülebilecek teknik meselelerin tespitine, akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarîleşmesinden sertifikasyon süreçlerine kadar çok önemli destekler sunulacak. Bursa ekonomimize yeni güç katacak olan protokolün kentimize ve ülkemize her alanda hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa’nın Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi gibi iki önemli kurumunun olduğunu belirterek, “Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO’nun da kentimiz için hayata geçirdiği çalışmalar oldukça önemli. Müthiş fikirleri ticarileştirerek üretime dönüştürmeyi başarmalıyız. Bu işbirliğinin uzun yıllar sürmesini temenni ediyor, protokolün Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum.” dedi.

“İş birliğinden bursa kazançlı çıkacak”

Üniversite olarak iş dünyası ile bütünleşen bir yapıyı güçlendimek istediklerini kaydeden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bilim ve teknolojinin sanayi ile buluşması, üniversite sanayi iş birliği ile olacaktır. İmzaladığımız bu protokol, bunun bir örneğidir. OSB’lerimiz ile akademisyenler arasındaki yeni bir iş birliğinin sonunda göreceğiz ki bilimsel anlamda üretilenler yatırıma dönüştürüldüğü zaman Bursa kazançlı çıkacaktır. Üniversite ve iş dünyası temsilcileri olarak ne kadar çok işbirliği yapabilirsek şehrimize daha fazla değer katarız.”

BTSO OSB Konseyi ve DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye’nin ve Bursa’nın kalkınmasında OSB’lerin önemli bir rolü olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “OSB’lerimiz Türkiye ekonomimizin her zaman ana aktörü olmuştur. OSB’leri sadece iş dünyasına arsa tahsis eden ve altüst yapı hizmetleri sunan bölgeler olarak değil, bunun ötesine geçilen sanayi merkezleri olarak planlamalıyız. Bu bölgelerimizin niteliklerini, ArGe çalışmalarını geliştirmeli, dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmamasını sağlamalalıyız. 17 OSB’mizin birlikte attığı bu imzaların kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

17 OSB’DEN ÖRNEK İŞBİRLİĞİ

Konuşmaların ardından BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’daki OSB’lerin başkanları ve yöneticileri BTSO öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi ve OSB’ler arasındaki ArGe işbirliklerinin güçlenmesini sağlayacak protokole imza attı. Protokole, Bursa OSB, Nilüfer OSB, DOSAB, Kayapa OSB, Uludağ OSB, İnegöl OSB, Bursa Tekstil Boyahaneleri OSB, Deri İhtisas OSB, TEKNOSAB, Kestel OSB, Mustafakemalpaşa OSB, Yenişehir OSB, Hasanağa OSB, Mustafakemalpaşa Mermerciler OSB, Yenice OSB, Barakfakih Islah OSB ve İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB imza attı.

