Bursa trafiğine cumhurbaşkanı ayarı

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnegöl ilçesine yapacağı ziyaretle ilgili trafik yeniden düzenlendi. Erdoğan’ın Bursa Yenişehir Havaalanından Turanköy kavşağını takiben İnegöl ilçesine geçiş yapacağı güzergâhta geçiş esnasında tâli yollardan ana yola giriş kısa süreli engellenecek.
BURSA
08 Ekim 2019 Salı
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