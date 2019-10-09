Ajda Pekkan Bursalıları coşturdu

BURSA'da sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu´nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu´nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 1970´li yılların sonlarına damgasını vuran `Kimler Geldi Kimler Geçti´, `Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile´, `Hoşgör Sen´ gibi şarkılarını da seslendiren Pekkan, dinleyicilerini geçmişe götürdü.
Ünlü sanatçı Bursa´da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Bir ara havanın soğuk olduğunu belirten Ajda Pekkan, seyircilere yönelik `Üşüyor musunuz?´ sorusuna `Hayır´ cevabı almasıyla sahnesine tempolu şarkılarıyla devam etti. `Bursa´nın Ufak Tefek Taşları´ adlı türküyü de seslendiren Ajda Pekkan, 2 saat sahnede kalırken konser bitiminde dinleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.
BURSA
09 Ekim 2019 Çarşamba
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