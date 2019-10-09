Uludağ’ın orman bekçileri kırmızı karıncalar

Uludağ Milli Parkında günde 100 bin zararlı böcek yiyen kırmızı karıncalar, adeta ormanların bedava bekçiliğini yapıyor.

Yaz ve kış doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ Milli Parkında koloniler halinde yaşayan kırmızı karıncılar, yaptıkları yuvalarıyla dikkat çekiyor. Ağaç köklerinin altına yüksek tepe şeklinde yaptıkları yuvalarında yaşayan karıncalar, salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getirdikleri zararlı böceklerin ve larvalarının ormanda artmasına mâni oluyor. Kırmızı orman karıncalarının Uludağ’da birçok yerde bulunduğunu belirten doğa tutkunu Zafer Peker, "Tepe gibi yuva yapıp koloniler oluşturuyorlar, bu kolonilerde günde 100 bin zararlı böceği arındırıp bir nevî ormanın bekçiliğini yapıyorlar" dedi.

BURSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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