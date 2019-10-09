Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanık, tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanık, tahliye edildi

DHA

BURSA'daki bir alışveriş merkezinde mağazada soyunma kabininde kıyafet deneyen M.V.'nin (26) cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklanan Yakup Ç., tahliye edildi. 

BURSA'daki bir alışveriş merkezinde mağazada soyunma kabininde kıyafet deneyen M.V.'nin (26) cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklanan Yakup Ç., tahliye edildi. 
Olay, Temmuz ayında, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren M.V., kıyafetini çıkardığı sırada, kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark edip, çığlık attı. Çığlık üzerine soyunma kabini dışında olan Yakup Ç,., kaçmaya başladı. Genç kız, hızla kıyafetlerini giyip, kaçan Yakup Ç.'nin peşine düştü. Şüpheli Yakup Ç., güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Cep telefonuna el konulan Yakup Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakup Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'cinsel taciz ve özel hayata ihlal' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yakup Ç.´nin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Yakup Ç., ''Olay günü alışveriş yapmak için AVM´ye gitmiştik. Kıyafetlerimi denemek için kabinlerden birine girdim. Kabinde kıyafetleri denerken, çok samimi olduğum arkadaşımın sesini duyar gibi oldum. Ona şaka yapmak için telefonu çıkararak, yan taraftaki kabinde arkadaşım bulunduğunu düşünerek, video ve  fotoğraf çekmeye başladım. Ne kadar çektiğimi ve kayıt ettiğimi hatırlamıyorum. Orada bir kadın olduğunu bilmiyorum. Kadın, çığlık atmaya başlayınca arkadaşım olmadığını anladım. Daha sonra mağazadan ve AMV´den ayrıldım. Güvenlikçiler beni durdurdu. Daha sonra gözaltına alındım. Olayda sonra ben ve ailem mağdur olduk. Mesleğimden uzaklaştırıldım. Kadından sürekli özür diledim. Beni affetmelerini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" savunmasını tekrarladı.
TAHLİYE EDİLDİ, DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ
Duruşmada tanık olarak dinlenen AVM Güvenlik Müdürü Mehmet Ali Ü. ise olayı şöyle anlattı: "AVM içinde bir gurubun bana doğru koştuğunu, önde sanığın bulunduğunu gördüm. Sanığa zarar gelmesini önlemek için kendisini ofise indirdik. Arkadan gelenlerden biri 'cep telefonunu elinden alın' dedi. Biz de hemen telefonu elinden aldık. Hatta, eşini aramak için bizden telefonu istedi vermedik. Bizim telefondan aramasını istedik. Kemerini çıkarıp kendini asacağını, bu utançla ailesinin yüzüne bakamayacağını söyleyerek, 'Gazeteye çıkacak mıyım? Polis gelecek mi ? şeklinde sorular söyledi. Ne olduğunu sorunca, yan kabindeki bayanın görüntülerini çektiğini söyledi. Üst kata çıktım, müştekiyi gördüm. Polisler geldi. Cep telefonunu onlara teslim ettim."
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatının şikayetçi olduğu duruşmada sonunda mahkeme, 3 aydır tutuklu bulunan Yakup Ç.´yi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. 
Mahkeme, 'özel hayatı ihlal' suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle, bu suçtan dosyayı uzlaştırma bürosuna göndererek, duruşmayı erteledi.

BURSA

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna forma veren kulüp Bursaspor
YEREL HABERLER 1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna forma veren ...
Acar: “Terörü bitirecek harekâtı destekliyoruz”
YEREL HABERLER Acar: “Terörü bitirecek harekâtı destekliyoruz”
Uludağ’ın orman bekçileri kırmızı karıncalar
YEREL HABERLER Uludağ’ın orman bekçileri kırmızı karıncalar
“Senden tiksiniyorum” demek boşanma sebebi
YEREL HABERLER “Senden tiksiniyorum” demek boşanma sebebi
Mutluluk balonu patlayabilir Mutluluk değil huzur peşinde koşun
YEREL HABERLER Mutluluk balonu patlayabilir Mutluluk değil huzur ...
Yaz boyunca ürettiler, şimdi tüm pazarlarda kapışılıyor Kadınların yaz boyunca elleriyle yaptıkları ürünler pazarlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Yaz boyunca ürettiler, şimdi tüm pazarlarda ...
Yangın söndürme malzemeleri satılan iş yerinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yangın söndürme malzemeleri satılan iş yerinde ...
Zihin diyeti ile alzheimerdan korunun
YEREL HABERLER Zihin diyeti ile alzheimerdan korunun
Bursa Günlüğü ile tarihe yolculuk
YEREL HABERLER Bursa Günlüğü ile tarihe yolculuk
“Bir kaçak olarak yaşamak”
YEREL HABERLER “Bir kaçak olarak yaşamak”
Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor Bir zamanlar yerli sakız firmalarının bedava verdiği çıkartmalar şimdi altın değerinde
YEREL HABERLER Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı ...
Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi
YEREL HABERLER Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi
Bursa kestanesinin zorlu hasadı, başladı
YEREL HABERLER Bursa kestanesinin zorlu hasadı, başladı
İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları süslüyor
YEREL HABERLER İnegöl Köftesi, lezzeti ile 125 yıldır sofraları ...
Sokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Sokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl ...
2 bin yıllık "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar
YEREL HABERLER 2 bin yıllık "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar
Kredi faizleri düştü, çiftçinin yüzü güldü Bu balya makinesi hem zaman hem de yakıttan tasarruf sağlıyor Massey Ferguson’un yeni balya makineleri Bursa’da görücüye çıktı
YEREL HABERLER Kredi faizleri düştü, çiftçinin yüzü güldü Bu balya ...
Eniştesini öldüren zanlıya 12 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren zanlıya 12 yıl hapis cezası
Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü Yangın söndürme malzemelerini pazarlayan işçi yanarak can verdi
YEREL HABERLER Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında ...
Ajda Pekkan Bursalıları coşturdu
YEREL HABERLER Ajda Pekkan Bursalıları coşturdu
İnegölspor´da Başkan Münür Kanar
YEREL HABERLER İnegölspor´da Başkan Münür Kanar
Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden söktü
YEREL HABERLER Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden ...
‘Tek Pota’ heyecanı Nilüfer’de başladı
YEREL HABERLER ‘Tek Pota’ heyecanı Nilüfer’de başladı
Şehit Sözleşmeli Er, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er, Bursa'da son yolculuğuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X