Bilim avcıları her yerde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Konya’da düzenlenen Bilim Festivali’ne renk kattı

Milli ve yerli düzenekleri, geniş kapsamlı içeriği ve düzenlediği uluslararası etkinliklerle Türkiye’de örnek olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, (BTM) yurt içindeki birçok bilimsel organizasyona da destek veriyor.

Konya Valiliği’nin koordinesinde, TÜBİTAK’ın destekleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali’nde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin atölye çalışmaları ve bilimsel gösterileri yoğun ilgi gördü. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen ve 3 günde 150 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlikte BTM’nin Bilim Avcıları ekibinin, fizikten kimyaya, biyolojiden fen bilimlerine dek birçok farklı temada gerçekleştirdiği deneyler, bilim meraklısı gençler tarafından ilgiyle takip edildi.

BTM ekibinin 3 boyunca gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına ise 380 öğrenci katıldı. Festival kapsamında robotik kodlama, borsa, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitimler verildi. Konya Bilim Festivali'nde ayrıca Atak helikopteri ve TB2 SİHA eğitim uçakları ve etkinliklere yer verildi.

BURSA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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